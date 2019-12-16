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Изнасиловал ребенка: в Псковской области разыскивают педофила

В преступлении подозревают 46-летнего мужчину

Житель Псковской области изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Преступление произошло в Великолукском районе 13 декабря, сообщается на сайте СК РФ по Псковской области. Следствие подозревает 46-летнего местного жителя, передает FlashNord.

С пострадавшей девочкой работает психолог. Подозреваемого разыскивают.

Карина СИРАЗОВА

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