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Житель Псковской области изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
Преступление произошло в Великолукском районе 13 декабря, сообщается на сайте СК РФ по Псковской области. Следствие подозревает 46-летнего местного жителя, передает FlashNord.
С пострадавшей девочкой работает психолог. Подозреваемого разыскивают.
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