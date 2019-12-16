Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Подмосковье мужчине взрывом оторвало палец

Пострадавший едва не лишился руки

Мужчине оторвало палец взрывом петарды в городе Пушкино Московской области. Пострадавший также получил многочисленные переломы пальцев, повреждения артерий и сухожилий.

Двое нетрезвых мужчин решили взорвать петарду на набережной города, однако, по словам очевидцев, не успели вставить ее в землю – взрыв произошел раньше. Прохожие вызвали скорую помощь, передает "Подмосковье сегодня".

"Сейчас пациент находится в стационаре, и врачи всеми силами пытаются сохранить ему руку", – цитирует "Маяк" сообщение пресс-службы больницы им. профессора Розанова В. Н., куда доставили пострадавшего.

Мужчина легко отделался, говорится в сообщении, ведь такие случаи нередки накануне новогодних праздников. От подобных травм никто не застрахован, поэтому россиян призвали соблюдать меры предосторожности.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей