Пострадавший едва не лишился руки

Мужчине оторвало палец взрывом петарды в городе Пушкино Московской области. Пострадавший также получил многочисленные переломы пальцев, повреждения артерий и сухожилий.

Двое нетрезвых мужчин решили взорвать петарду на набережной города, однако, по словам очевидцев, не успели вставить ее в землю – взрыв произошел раньше. Прохожие вызвали скорую помощь, передает "Подмосковье сегодня".

"Сейчас пациент находится в стационаре, и врачи всеми силами пытаются сохранить ему руку", – цитирует "Маяк" сообщение пресс-службы больницы им. профессора Розанова В. Н., куда доставили пострадавшего.

Мужчина легко отделался, говорится в сообщении, ведь такие случаи нередки накануне новогодних праздников. От подобных травм никто не застрахован, поэтому россиян призвали соблюдать меры предосторожности.