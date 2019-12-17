Глава семейства насиловал дочь

После убийства аспирантки Северную столицу потрясла новая жуткая история.

В загородном коттедже под Петербургом полицейские обнаружили оружие, окровавленные матрасы и восьмерых детей. В подвале находился тир, а на втором этаже дома – спортзал, количество снарядов в котором указывало, что ими пользовался не один человек. Во дворе нашли подозрительную яму с крестом.

Бронежилеты, стволы, гранаты и другие боеприпасы были изъяты. Хозяев дома – супругов – задержали. Мужчина назвался полковником спецслужб и не хотел никого пускать в дом, сообщает "Пятый канал".

Отец держал наследников в черном теле, обстановка в доме скромная – ничего лишнего, на окнах решетки. Семья была "сектанской", рассказали односельчане. Несмотря на "веру", хозяин дома был женат на двоюродной сестре. Мало того, по словам односельчан, он насиловал свою дочь, передает телеканал "360".

Подозрения соседей, судя по всему, возникли не на пустом месте. Как стало известно накануне, следователи завели против мужчины уголовное дело. "С 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме в деревне Химози Гатчинского района мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет", – заявили в СУ СК РФ по региону.

Никто из детей не ходил в школу, отметили соседи. Они даже не могут назвать свою фамилию, пишет "Царьград".

Одна из местных жительниц общалась с семьей. Хозяева дома, по ее мнению, с уважением относились к другим людям. У них есть квартира в Петербурге, где учатся дети. Третью или четвертую зиму семья ведет хозяйство, цитирует РИА ФАН.

Оружие, найденное в коттедже может быть времен Великой Отечественной войны, предположил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" источник в полиции.

Рядом с домом была оцеплена вся улица. На месте работали полиция, ОМОН, саперы, оперативники и криминалисты. Экспертам предстоит выяснить, чья кровь на матрасах. Также обследуют яму во дворе.