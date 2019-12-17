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Брызнули в лицо из баллончика: у безработного москвича украли больше трех миллионов рублей

Воры напали на жителя столицы на Дербеневской улице

В Москве ищут преступников, которые лишили безработного россиянина денег. Брызнув жителю столицы в лицо из баллончика, двое неизвестных отобрали у него 51 тысячу долларов (более трех миллионов рублей). После этого грабителям удалось сбежать.

Следователи завели уголовное дело по статье "Разбой, совершённый в особо крупном размере". Об этом пишет L!FE со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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