Нибиру
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В Москве ищут преступников, которые лишили безработного россиянина денег. Брызнув жителю столицы в лицо из баллончика, двое неизвестных отобрали у него 51 тысячу долларов (более трех миллионов рублей). После этого грабителям удалось сбежать.
Следователи завели уголовное дело по статье "Разбой, совершённый в особо крупном размере". Об этом пишет L!FE со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
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