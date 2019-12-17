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Во "Внуково" задержали тысячи бутылок с наркотиком

Запрещенное вещество перевозили из Германии

Таможенники задержали в аэропорту "Внуково" почти 2,5 тыс. литровых бутылок с жидкостью, содержащей метадон. Стоимость груза составляет 5,8 млрд руб., сообщили в ФТС.

Палеты с полимерными емкостями, в которых находилась бесцветная жидкость, выгруженные из самолета, прибывшего из города Кёльна, обнаружены на складе временного хранения. "Партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком", – отметили в ведомстве. 

На этикетках значилось, что 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. Однако, как установили эксперты, содержание метадона в данных жидкостях превышало 50%, или на 1 мл жидкости  более 500 мг вещества. То есть "чистого" наркотического средства было свыше 1,2 тонны.

При том что стоимость 1 г метадона на черном рынке составляет от 4 до 5 тыс. руб. задержанная партия оценивается в сумму от 5,8 до 6 млрд рублей.

Заведено дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, пишет "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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