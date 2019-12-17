Нибиру
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В британском графстве Стаффордшир нашли в пруду тело 20-летней девушки, которое преступник прикрыл ветками. Как выяснили полицейские, барменша возвращалась домой с концерта, когда на нее напали.
Как пишет Rambler, сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого 19-летнего подростка, но он свою вину не признал.
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