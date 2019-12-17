Подозреваемого в убийстве жительницы Великобритании поймали

В британском графстве Стаффордшир нашли в пруду тело 20-летней девушки, которое преступник прикрыл ветками. Как выяснили полицейские, барменша возвращалась домой с концерта, когда на нее напали.

Как пишет Rambler, сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого 19-летнего подростка, но он свою вину не признал.