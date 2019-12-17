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Адский дом в Химози: изверг насиловал школьницу и устроил дома арсенал

Адский дом в Химози: изверг насиловал школьницу и устроил дома арсенал
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Мужчина издевался над ребенком больше пяти лет

По истине страшная история, больше похожая на сюжет фильма ужасов, произошла в деревне Химози в Ленинградской области. В доме у местного жителя полиция нашла склад огнестрельного оружия. Из коттеджа эвакуировали восемь детей и доставили в больницу. 46-летнего мужчину подозревают в том, что он неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В СМИ появились подробности случившегося. 

В доме в Гатчинском районе, где были обнаружены винтовки, автоматы и бронежилеты, проживала многодетная семья. Также следствие изъяло электронные носители с представляющей интерес информацией. По предварительной информации, мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою дочь. Сейчас девочке 13 лет, сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области.

"Очень хорошая и набожная семья", – рассказала соседка задержанного РИА Новостям. Мужчина нечасто бывал на службах, но прихожане запомнили его по костюму Николая II, в котором он посещал церковь 10 лет назад.

Жена хозяина дома заявила, что мужчина был довольно агрессивным, запугивал семью, держал их в постоянном страхе. Дети рассказали РЕН ТВ, что в школу они не ходили, гулять тоже – их не выпускали даже за территорию дома. Раз в неделю выезжали с матерью в церковь, и то не все.

Об арсенале девочки ничего не знали. По их словам, мужчина иногда бил мать и старших братьев, но до

Карина СИРАЗОВА

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