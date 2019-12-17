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В Подмосковье объявился маньяк

В Подмосковье объявился маньяк
Фото: www.globallookpress.com
Убийца отрубает жертвам головы

В Подмосковье за две недели нашли уже второй труп без головы. Пока сыщики ищут убийц или убийцу, местные жители заговорили о маньяке.

По мнению правоохранителей, такие выводы делать еще рано, но и отметать эту версию тоже нельзя. Как пишет "МК", первую жертву нашли в лесу в Щелковском районе. 36-летний Николай Чудинов, увлекающийся фотоохотой, уехал с тепловизором в ночь на 30 ноября и не вернулся.

Почувствовавшая неладное супруга заявила и полицию и отправилась на поиски самостоятельно. Только 10 декабря они нашли обезглавленное тело Николая, накрытое его же курткой. Голову сыщики так и не нашли. А в отделение доставили друга Чудинова, с которым они поехали на фотоохоту. Но тот заявил, что, поехал смотреть дом, который давно присмотрел, и Николай отправился в лес один.

Тело второго мужчины выловили рыбаки в реке Руза рядом с деревней Шорново. Течением к берегу прибило обезглавленное тело мужчины без рук. На нем были свитер и джинсы. Пока оперативники не выяснили личность погибшего, зато определил, что преступники действовали топором и ножом. 

Александр ИЛЬИН

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