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Члены порносекты насиловали детей в Подмосковье

Главаря секты упекли за решетку на 16 лет

Столичный суд вынес приговор участникам тоталитарной секты "Каула Дхарма" , которые били, мучали и держали детей в подвале. 

В ходе следствия выяснилось, что участники запрещенной организации развращали маленьких детей в подвале частного дома в Подмосковье. Над детьми издевались: били, насиловали. Лидеру секты дали 16 лет колонии строгого режима, а его подельникам по шесть лет тюрьмы, пишет Лента. Ру.  

Марина МОНРО

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