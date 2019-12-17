Члены порносекты насиловали детей в Подмосковье

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Столичный суд вынес приговор участникам тоталитарной секты "Каула Дхарма" , которые били, мучали и держали детей в подвале.
В ходе следствия выяснилось, что участники запрещенной организации развращали маленьких детей в подвале частного дома в Подмосковье. Над детьми издевались: били, насиловали. Лидеру секты дали 16 лет колонии строгого режима, а его подельникам по шесть лет тюрьмы, пишет Лента. Ру.
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