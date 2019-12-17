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Пенсионерка вылетела из "скорой помощи" на дорогу

Россиянка сломала бедро и челюсть

В Липецкой области женщина с подозрением на инсульт выпала из кареты "скорой помощи", у которой не была закрыта одна из створок дверей. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Как пишет ТАСС, сначала пенсионерку привезли с подозрением на инсульт в больницу города Задонск, откуда отправили в Липецк. А в областной клинике женщину развернули обратно. В этот момент пациентке стало хуже, но на просьбу ей помочь фельдшер предложила успокоиться. Россиянка встала и, облакотившись на дверь, выпала на трассу. 

Врачи заметили, что женщины нет, только в больнице, отмечает издание "СвободнаяПресса". "Скорая" вернулась за пациенткой, а следователи возбудили уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА

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