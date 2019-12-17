Мужчина задержан и дал признательные показания

В Коми задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве собутыльницы. По данным пресс-служба СУ СКР по региону, трагедия произошла в селе Парч Усть-Куломского района.

В частном доме 64-летний местный житель распивал спиртное с 62-летней знакомой, сообщает издание FlashNord. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов ножом, в результате чего она скончалась на месте.

В ведомстве отметили, что подозреваемый дал признательные показания. Сейчас решается вопрос с его арестом.





