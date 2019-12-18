Тело жертвы было найдено в районе Домодедово в автомобиле

Сегодня задержан московский бизнесмен, которого подозревают в убийстве 51-летнего знакомого. Тело жертвы было обнаружено 11 декабря в автомобиле на дороге у деревни Яковлевское.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону, у мужчины прострелена голова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, который отказался от дачи показаний.

