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Сегодня задержан московский бизнесмен, которого подозревают в убийстве 51-летнего знакомого. Тело жертвы было обнаружено 11 декабря в автомобиле на дороге у деревни Яковлевское.
Как сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону, у мужчины прострелена голова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, который отказался от дачи показаний.
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