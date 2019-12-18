Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве поймали предпринимателя за убийство знакомого

Тело жертвы было найдено в районе Домодедово в автомобиле

Сегодня задержан московский бизнесмен, которого подозревают в убийстве 51-летнего знакомого. Тело жертвы было обнаружено 11 декабря в автомобиле на дороге у деревни Яковлевское.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону, у мужчины прострелена голова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, который отказался от дачи показаний.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей