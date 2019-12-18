Мужчины поссорились из-за застолья

В Белозерске Вологодской области мужчину подозревают в жестком убийстве друга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

Как пишет агентство FlashNord, друзья устроили застолье. Однако в какой-то момент хозяин дома попросил гостя уйти, но тот отказался. Это вызвало конфликт. В результате мужчина, как считает следствие, нанес приятелю несколько ножевых ранений. Теперь подозреваемый предстанет перед судом.



