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В Белозерске Вологодской области мужчину подозревают в жестком убийстве друга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
Как пишет агентство FlashNord, друзья устроили застолье. Однако в какой-то момент хозяин дома попросил гостя уйти, но тот отказался. Это вызвало конфликт. В результате мужчина, как считает следствие, нанес приятелю несколько ножевых ранений. Теперь подозреваемый предстанет перед судом.
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