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Россиянин зарезал нежеланного гостя

Мужчины поссорились из-за застолья

В Белозерске Вологодской области мужчину подозревают в жестком убийстве друга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. 

Как пишет агентство FlashNord, друзья устроили застолье. Однако в какой-то момент хозяин дома попросил гостя уйти, но тот отказался. Это вызвало конфликт. В результате мужчина, как считает следствие, нанес приятелю несколько ножевых ранений. Теперь подозреваемый предстанет перед судом. 


Полина ИВАНОВА

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