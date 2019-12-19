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Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ростовской области. По предварительной информации, пострадавших и погибших среди детей нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Уточняется, что в результате ДТП погиб водитель легкого автомобиля. Инцидент имел место на 54-м километре автодороги Шахты – Цимлянск. Причиной аварии, предположительно, стало то, что водитель легковушки выехал на встречную полосу.
На месте работаю правоохранительные органы.
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