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В Краснодарском крае поймали подозреваемого в издевательствах над девочкой

Мужчина изнасиловал школьницу и бросил ее в выгребную яму туалета

В хуторе Родниковском Краснодарского края задержали 35-летнего местного жителя. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что он надругался над 9-летней девочкой. 

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, подозреваемым оказался отчим школьницы, которая несколько дней провела в коме после изнасилования. 

Полина ИВАНОВА

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