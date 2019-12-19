Мужчина изнасиловал школьницу и бросил ее в выгребную яму туалета

В хуторе Родниковском Краснодарского края задержали 35-летнего местного жителя. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что он надругался над 9-летней девочкой.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, подозреваемым оказался отчим школьницы, которая несколько дней провела в коме после изнасилования.