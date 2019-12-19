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В хуторе Родниковском Краснодарского края задержали 35-летнего местного жителя. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что он надругался над 9-летней девочкой.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, подозреваемым оказался отчим школьницы, которая несколько дней провела в коме после изнасилования.
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