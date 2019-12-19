Есть погибшие, один из нападавших отстреливается

В центре Москвы на площади Воровского неизвестный открыл огонь из автомата. По предварительным данным, два человека – сотрудники силовых ведомств – пострадали.

О ЧП сообщает телеграм-канал "Говорит Москва". О раненых стало известно телеграм-каналу Baza. Как пишет телеграм-канал "Подъем", очевидцы рассказывают о том, что на Кузнецком мосту возле здания ФСБ слышны крики, стрельба, людей загнали в здания.

Погибли два человека, один из них – сотрудник ГИБДД, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва". По предварительным данным, убиты три сотрудника ФСО, передает телеграм-канал "112".

В правоохранительных органах Агентству "Москва" сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем.

Всего нападавших было трое, двое из них погибли, пишет телеграм-канал "Карточный домик: Россия". Сейчас один из них отстреливается – он забаррикадировался в здании на Большой Лубянке.

Данные о раненых и погибших разъясняются.