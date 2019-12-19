До сих пор неизвестно количество пострадавших и кто атакует город

Москвичи и гости столицы напуганы стрельбой, которая ведется в самом центре города на Лубянке. В распространяемых людьми роликах можно обнаружить два полярных ощущения: страх и безрассудство.

Как пишут очевидцы в Сети во время перестрелки пострадавших забрала случайно проезжавшая мимо скорая, которую остановил случайный прохожий.

"Врачи затащили в машину двоих раненых и одного погибшего сотрудника ДПС", – пишет Mash.

В центр стягивается спецназ. По информации Telegram-канала "112", во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план "Крепость", а на место ЧП вызваны дежурная группа ЦСН и СОБР.

Свидетели первых секунд стрельбы делятся видео.

В соцсетях сообщают, что центр перекрыт, пассажиров высаживают из общественного транспорта на подъезде к площади Лубянка, людей просят оставаться в кафе.

Силовики инструктируют спецназ. По их словам, один их нападавших одет в форму, у него автомат, передает "Медиазона".

"ФСБ: подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. Его личность устанавливается", – сообщает "360".

Между тем, ранее Mash написал, что якобы нападавших было трое, один из них ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке, а еще судьба третьего неизвестна.

