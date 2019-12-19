Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Рузе 13 декабря

Столичные правоохранители задержали двух москвичей, подозреваемых в жестоком убийстве 53-летнего ювелира из Одинцово еще 24 ноября.

По данным следствия, потерпевший пришел в один из московских ТЦ к своим знакомым местным жителям 53-х и 39 лет. В ходе ссоры один из них несколько раз ударил жертву ножом, в результате чего ювелир скончался. Потом преступники расчленили труп, чтобы по частям вынести его из торгового центра, а затем отвезли тело в Рузу и оставили на берегу реки, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Останки мужчины были обнаружены 13 декабря. В ближайшее время суд назначит подозреваемым меру пресечения.





