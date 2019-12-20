Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
401 новости
В городе Реутове в Московской области в автобусе нашли устройство, похожее на бомбу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на telegram-канал Mash.
Специалисты осматривают полиэтиленовый пакет, на месте работают кинологи с собаками. Очевидцы сообщают, что пакет внушительного размера обмотан скотчем и из него торчат провода. Ближайший район к инциденту оцепили.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника