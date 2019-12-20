На место происшествия стянулись правоохранительные органы

В городе Реутове в Московской области в автобусе нашли устройство, похожее на бомбу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на telegram-канал Mash.

Специалисты осматривают полиэтиленовый пакет, на месте работают кинологи с собаками. Очевидцы сообщают, что пакет внушительного размера обмотан скотчем и из него торчат провода. Ближайший район к инциденту оцепили.