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В подмосковном Реутове из-за бомбы оцепили целый район

На место происшествия стянулись правоохранительные органы

В городе Реутове в Московской области в автобусе нашли устройство, похожее на бомбу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на telegram-канал Mash. 

Специалисты осматривают полиэтиленовый пакет, на месте работают кинологи с собаками. Очевидцы сообщают, что пакет внушительного размера обмотан скотчем и из него торчат провода. Ближайший район к инциденту оцепили. 

Сергей САЗОНОВ

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