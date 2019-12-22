Двое неизвестных напали на мужчину в медицинских масках

На юго-востоке столицы в подъезде жилого дома злоумышленники украли у безработного россиянина крупную сумму денег. Об этом рассказали в столичном управлении МВД.

Как передает издание РБК, нападавшие отобрали у москвича сумку, в которой было 135 тыс долларов и 1 млн рублей. После чего мужчины убежали. Постардавшему, который лишился 9 млн и 440 тыс рублей, пришлось даже обратиться в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело.