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Безработного москвича ограбили в подъезде на 10 миллионов рублей

Двое неизвестных напали на мужчину в медицинских масках

На юго-востоке столицы в подъезде жилого дома злоумышленники украли у безработного россиянина крупную сумму денег. Об этом рассказали в столичном управлении МВД.

Как передает издание РБК, нападавшие отобрали у москвича сумку, в которой было 135 тыс долларов и 1 млн рублей. После чего мужчины убежали. Постардавшему, который лишился 9 млн и 440 тыс рублей, пришлось даже обратиться в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Черт, чтоб я был таким безработным!
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