Мужчина дважды переехал пострадавшего и скрылся

В Санкт-Петербурге водитель сбил пешехода на переходе, а затем начал стрелять по ногам и в грудь пострадавшего. Затем мужчина сел в машину и уехал.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 декабря, на проспекте Ветеранов. Изначально сбитый переход не пострадал – после аварии он стал ругаться с водителем, что и спровоцировало стрельбу. Когда пострадавший просил помощи у очевидцев, мужчина вернулся и намеренно сбил его еще раз, а затем скрылся, сообщает "Мойка 78".

Пешехода госпитализировали. Водителя задержали, им оказался 23-летний гражданин Дагестана. У него нашли пистолет и холостые патроны. Возбуждено уголовное дело.