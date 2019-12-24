Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Водитель расстрелял пешехода в Петербурге

Мужчина дважды переехал пострадавшего и скрылся

В Санкт-Петербурге водитель сбил пешехода на переходе, а затем начал стрелять по ногам и в грудь пострадавшего. Затем мужчина сел в машину и уехал.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 декабря, на проспекте Ветеранов. Изначально сбитый переход не пострадал – после аварии он стал ругаться с водителем, что и спровоцировало стрельбу. Когда пострадавший просил помощи у очевидцев, мужчина вернулся и намеренно сбил его еще раз, а затем скрылся, сообщает "Мойка 78".

Пешехода госпитализировали. Водителя задержали, им оказался 23-летний гражданин Дагестана. У него нашли пистолет и холостые патроны. Возбуждено уголовное дело.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей