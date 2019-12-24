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В Санкт-Петербурге водитель сбил пешехода на переходе, а затем начал стрелять по ногам и в грудь пострадавшего. Затем мужчина сел в машину и уехал.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 декабря, на проспекте Ветеранов. Изначально сбитый переход не пострадал – после аварии он стал ругаться с водителем, что и спровоцировало стрельбу. Когда пострадавший просил помощи у очевидцев, мужчина вернулся и намеренно сбил его еще раз, а затем скрылся, сообщает "Мойка 78".
Пешехода госпитализировали. Водителя задержали, им оказался 23-летний гражданин Дагестана. У него нашли пистолет и холостые патроны. Возбуждено уголовное дело.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем