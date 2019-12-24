Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Золотые слитки и миллион в валюте: в России поймали второго Захарченко

Под стражу попал генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы

В превышении должностных полномочий подозреваются два высокопоставленных чиновника.

Так, под стражу попал генерал-лейтенант начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александр Кизлыка, который, как выяснилось во время обысков, коллекционировал люксовые часы. Также у задержанного обнаружено €600 тыс., $600 тыс. и золотые слитки, передает РБК.

Кроме того, подозревается заместитель генерал-лейтенанта Алексей Серебро, уточняет ТАСС со ссылкой на Басманный суд. Сейчас решается вопрос о заключении начальника и зама под стражу, пишет "СвободнаяПресса".

Об обысках в структурах ФТС стало известно накануне, 23 декабря, напоминает НСН.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей