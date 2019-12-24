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В превышении должностных полномочий подозреваются два высокопоставленных чиновника.
Так, под стражу попал генерал-лейтенант начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александр Кизлыка, который, как выяснилось во время обысков, коллекционировал люксовые часы. Также у задержанного обнаружено €600 тыс., $600 тыс. и золотые слитки, передает РБК.
Кроме того, подозревается заместитель генерал-лейтенанта Алексей Серебро, уточняет ТАСС со ссылкой на Басманный суд. Сейчас решается вопрос о заключении начальника и зама под стражу, пишет "СвободнаяПресса".
Об обысках в структурах ФТС стало известно накануне, 23 декабря, напоминает НСН.
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