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В Санкт-Петербурге таинственно скончался обвиняемый в изнасиловании

Мужчина умер в суде

Во Фрунзенском районном суде, в одном из помещений нашли тело обвиняемого в изнасиловании. Незадолго до смерти ему продлили срок содержания под стражей. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления СК. 

Как передает агентство FlashNord, правоохранители пока не знают, как россиянин ушел из жизни, и выясняют детали происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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