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Во Фрунзенском районном суде, в одном из помещений нашли тело обвиняемого в изнасиловании. Незадолго до смерти ему продлили срок содержания под стражей. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления СК.
Как передает агентство FlashNord, правоохранители пока не знают, как россиянин ушел из жизни, и выясняют детали происшествия.
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