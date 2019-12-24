Мужчина умер в суде

Во Фрунзенском районном суде, в одном из помещений нашли тело обвиняемого в изнасиловании. Незадолго до смерти ему продлили срок содержания под стражей. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления СК.

Как передает агентство FlashNord, правоохранители пока не знают, как россиянин ушел из жизни, и выясняют детали происшествия.