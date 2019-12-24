Супруг расправился с женой и ранил ребенка

Страшная трагедия разыгралась сегодня в городе Клинцы Брянской области. Как утверждают очевидцы, мужчина выстрелил в свою супругу возле местной школы, а затем пытался свести счеты с жизнью.

По информации "Брянск Today", женщина скончалась на месте, но мужчина выжил, его госпитализировали.

Также сообщается, что ранение получил один ребенок, однако неизвестно, является ли он их родственником или случайно оказался под огнем преступника.

