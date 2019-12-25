Контрактник скончался от огнестрельного ранения

В ходе учений в Мурманской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий-контрактник. ЧП произошло на маневрах в Кандалакшском районе.

Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, предварительной причиной трагедии является неосторожное обращение с оружием.

Контрактника пытались спасти военные медики, однако ранение оказалось несовместимым с жизнью.