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Под Мурманском на учениях погиб военный

Контрактник скончался от огнестрельного ранения

В ходе учений в Мурманской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий-контрактник. ЧП произошло на маневрах в Кандалакшском районе.

Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, предварительной причиной трагедии является неосторожное обращение с оружием.

Контрактника пытались спасти военные медики, однако ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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