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В Воронежской области один из местных руководителей пострадал от взрыва. В тот момент, когда мужчина подошел к своей машине утром 26 декабря, раздался хлопок. Об этом сообщили СМИ.
Как передает "Пятый канал", вероятно, под автомобилем разместили СВУ. Чиновника в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как пишет ТАСС со ссылкой на источника во властных структурах региона, его готовят к операции. У него сильно пострадали ноги.
По информации телеграм-канала Mash, "скорую помощь" вызвала соседка россиянина, увидев его в крови. Спецлужбы выясняют детали происшествия – вокруг нет камер, а у правоохранителей также нет подозреваемых.
Единственным свидетелем взрыва стал отец пострадавшего. .
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