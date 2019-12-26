Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Взрыв и кровь: появились подробности покушения на российского чиновника

Взрыв и кровь: появились подробности покушения на российского чиновника
Фото: www.globallookpress.com
Глава района попал в реанимацию

В Воронежской области один из местных руководителей пострадал от взрыва. В тот момент, когда мужчина подошел к своей машине утром 26 декабря, раздался хлопок. Об этом сообщили СМИ.

Как передает "Пятый канал", вероятно, под автомобилем разместили СВУ. Чиновника в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как пишет ТАСС со ссылкой на источника во властных структурах региона, его готовят к операции. У него сильно пострадали ноги.

По информации телеграм-канала Mash, "скорую помощь" вызвала соседка россиянина, увидев его в крови. Спецлужбы выясняют детали происшествия – вокруг нет камер, а у правоохранителей также нет подозреваемых.

Единственным свидетелем взрыва стал отец пострадавшего. . 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей