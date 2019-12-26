Личность жертвы устанавливается

В Мытищах 25 декабря в лесу у поселка Нагорное обнаружена спортивная сумка с скелетированными останками человека.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью, по предварительным данным, жертва скончалась примерно год назад. Личность погибшего сейчас пытаются установить, отмечает "Подмосковье сегодня".

Судмедэксперты исследуют останки, а следователи работают на месте, где найдена сумка.





