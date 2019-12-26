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Есть жертвы: автобус из Москвы перевернулся в Липецкой области

Погибли два человека

15 человек пострадали и двое погибли в страшном ДТП на трассе в Липецкой области. Там перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Тбилиси. О жертвах сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Авария случилась на 356 километре трассы М-4 Дон недалеко от поселка Яркино Становлянского района, говорится на сайте МЧС.

 "Перевернулся автобус Москва – Тбилиси. Сам перевернулся, потому что дорога ледяная. Погибли два человека, пассажиры", – рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.

Как сообщил собеседник агентства, в автобусе, по предварительным данным, было 17 человек, среди них – один ребенок.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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