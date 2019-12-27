Погибли 15 человек

В Казахстане произошла авиакатастрофа. В ночь на 27 декабря упал Fokker 100 авиакомпании BEK AIR, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан. В результате трагедии погибли 14 человек, 35 пострадали, из них 8 детей.

На данный момент известно, что при взлете самолет потерял высоту, передает ТАСС. При резком снижении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Пожара не было. На борту самолета находились 95 человек и 5 членов экипажа.

Госпитализированы 24 человека, пишет телеканал "МИР24". Официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов сообщил, что погибли 12 человек. Однако позже, отмечает РИА "Новости", появилась информация от мэрии Алма-Аты о том, что жертв 14. Позже медики, как стало известно телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти", сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице. Генконсульство РФ в городе заявило, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.

На месте трагедии работают спецслужбы, которые эвакуировали пассажиров и экипаж, уточняет телеканал "360".

По данным агентства НСН, в Казахстане создали специальную комиссию, которая выяснит детали происшествия. Пока же полет самолетов Fokker 100 приостановлен, как и деятельность компании, добавила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.