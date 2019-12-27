Юный физик пытался собрать петарду в домашних условиях

В Екатеринбурге 9-класснику оторвало руку, когда школьник пытался в квартире изготовить петарду. ЧП случилось вечером 25 декабря.

Как сообщает сегодня пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 15-летний подросток дома собирал пиротехнику и в процессе компоновки изделия раздался хлопок, в результате чего юноша получил травму руки и ожоги.

"Семья, в которой воспитывается молодой человек, благополучная, в связи с чем на учетах в органах системы профилактики не состояла, сам подросток учится на хорошие оценки", – говорится в заявлении ведомства.

На данный момент СУ СКР по региону устанавливает подробности инцидента.

