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Потерпевший накануне крушение в Алма-Ате самолет Fokker-100 начало трясти сразу после взлета. Об этом рассказала одна из пассажирок воздушного судна Гульнара Кошенова, передает "Свободная пресса".
По ее словам, с полок начал падать багаж и она сразу же пригнулась в колени головой. Когда Кошенова подняла голову, передней части самолета уже не было.
"Салон внутрь как будто изогнулся", – поделилась женщина.
Она добавила, что во время падения многие пассажиры получили различного рода ранения.
Напомним, рано утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение. Он направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан. Всего на борту находились 98 человек. Не менее 12 из них погибли, более 50 доставлены в больницы.
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