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Пассажирка раскрыла подробности крушения самолета в Казахстане

Тряска началась в самом начале полета

Потерпевший накануне крушение в Алма-Ате самолет Fokker-100 начало трясти сразу после взлета. Об этом рассказала одна из пассажирок воздушного судна Гульнара Кошенова, передает "Свободная пресса". 

По ее словам, с полок начал падать багаж и она сразу же пригнулась в колени головой. Когда Кошенова подняла голову, передней части самолета уже не было. 

"Салон внутрь как будто изогнулся", – поделилась женщина. 

Она добавила, что во время падения многие пассажиры получили различного рода ранения. 

Напомним, рано утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение. Он направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан. Всего на борту находились 98 человек. Не менее 12 из них погибли, более 50 доставлены в больницы. 

Сергей САЗОНОВ

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