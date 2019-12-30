Трагедия случилась 29 декабря

Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП. Его машина вылетела на встречную полосу.

Авария произошла утром 29 декабря в центре Москвы. Автомобиль Погорелова столкнулся с такси, а затем отлетел и врезался в два автомобиля. 32-летний спортсмен погиб, водителя и пассажира такси госпитализировали, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Кирилл Погорелов выиграл первый чемпионат Европы по мини-футболу в 2008 г. в составе молодежной сборной. Являлся рекордсменом клуба "Норильский никель" по количеству сыгранных матчей.