Серьезные травмы получил грудной ребенок

Жуткая авария произошла на улице Коптевской Москвы. Сошедший с рельсов трамвай протаранил КамАЗ. В результате в районе ЧП парализовано движение.

Однако это не так важно, как то, что в ДТП пострадал грудной ребенок. Младенец получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, передает телеграмм-канал "112".

Малыш отправлен в больницу. Вместе с ним травмы получили еще 5 человек.

На месте происшествия задействованы все экстренные службы.