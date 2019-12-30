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Жуткая авария произошла на улице Коптевской Москвы. Сошедший с рельсов трамвай протаранил КамАЗ. В результате в районе ЧП парализовано движение.
Однако это не так важно, как то, что в ДТП пострадал грудной ребенок. Младенец получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, передает телеграмм-канал "112".
Малыш отправлен в больницу. Вместе с ним травмы получили еще 5 человек.
На месте происшествия задействованы все экстренные службы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем