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На севере Москвы трамвай протаранил КамАЗ. Есть пострадавшие

Серьезные травмы получил грудной ребенок

Жуткая авария произошла на улице Коптевской Москвы. Сошедший с рельсов трамвай протаранил КамАЗ. В результате в районе ЧП парализовано движение.

Однако это не так важно, как то, что в ДТП пострадал грудной ребенок. Младенец получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, передает телеграмм-канал "112". 

Малыш отправлен в больницу. Вместе с ним травмы получили еще 5 человек. 

На месте происшествия задействованы все экстренные службы. 

Ксения АНДРЕЕВА

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