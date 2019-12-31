Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Оказались в ловушке: в Норильске пассажиров автобуса замело

Из-за аварии люди не могли выбраться наружу больше получаса

В Норильске автобус с пассажирами попал в аварию во время метели. Людей засыпало снегом прямо внутри транспорта.

ДТП произошло 30 декабря возле реки Далдыкан. Пассажирам пришлось провести в автобусе под снегом около получаса – они ждали, пока сотрудники ГИБДД растащат попавший в аварию транспорт, сообщил один из очевидцев. Видео было опубликовано в Инстаграм-аккаунте телеканала "Северный город Норильск".

"Случилось это, потому что в автобусе была сломана форточка", - прокомментировали ситуацию РИА "Новости" в мэрии Норильска.

В результате инцидента никто не пострадал. Власти утверждают, что все пассажиры добрались к месту назначения, сообщает телеканал "360".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей