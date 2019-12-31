Из-за аварии люди не могли выбраться наружу больше получаса

В Норильске автобус с пассажирами попал в аварию во время метели. Людей засыпало снегом прямо внутри транспорта.

ДТП произошло 30 декабря возле реки Далдыкан. Пассажирам пришлось провести в автобусе под снегом около получаса – они ждали, пока сотрудники ГИБДД растащат попавший в аварию транспорт, сообщил один из очевидцев. Видео было опубликовано в Инстаграм-аккаунте телеканала "Северный город Норильск".

"Случилось это, потому что в автобусе была сломана форточка", - прокомментировали ситуацию РИА "Новости" в мэрии Норильска.



В результате инцидента никто не пострадал. Власти утверждают, что все пассажиры добрались к месту назначения, сообщает телеканал "360".