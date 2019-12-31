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Российский пилот умер в Майами при загадочных обстоятельствах

Тело россиянина нашли на пляже

В Майами скончался пилот российского самолета. Лайнер прилетел в США 28 декабря, экипажу полагалось по регламенту несколько дней отдыха, который закончился трагедией.

Об этом стало известно "Пятому каналу". Как сообщил источник, россиянина обнаружили на береговой линии, которая относится к отелю, где он отдыхал. Как передает РЕН ТВ, специалисты выясняют детали происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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