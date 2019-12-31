Нибиру
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В Майами скончался пилот российского самолета. Лайнер прилетел в США 28 декабря, экипажу полагалось по регламенту несколько дней отдыха, который закончился трагедией.
Об этом стало известно "Пятому каналу". Как сообщил источник, россиянина обнаружили на береговой линии, которая относится к отелю, где он отдыхал. Как передает РЕН ТВ, специалисты выясняют детали происшествия.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем