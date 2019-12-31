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Из горящей квартиры в Москве спасли детей

Пострадавших, к счастью, нет

В канун Нового года в Москве произошел пожар в многоэтажном доме в Басманном районе, на Гольяновской улице. По информации столичного главка МЧС, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже. 

Площадь возгорания составила 5 кв м. На этаже, где произошло ЧП, и этажом ниже в помещениях застряли двое детей, а также взрослые.  

Их пришлось эвакуировать по автолестнице, уточняет "Подмосковье сегодня". 

Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. 

Ксения АНДРЕЕВА

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