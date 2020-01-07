Сгоревшие мигранты жили в нечеловеческих условиях

Жертвами пожара, который произошел в теплицах Раменского района Московской области, стали восемь человек. Одного госпитализировали.

Инцидент произошел ранним утром 7 января. За считанные минут пламя поглотило несколько бытовок. По предварительной информации, всего здесь проживали 16 рабочих. Все они спали, поэтому многие не сумели спастись. Обнаружить восьмерых удалось после тушения пожара. Судьба остальных неизвестна. Вероятнее всего они успели убежать или спрятаться. Не исключается также версия того, что в момент пожара они были не дома.

Как сообщает "МК", мигранты жили в ужасных условиях. Это были даже не вагончики, а самостоятельно построенные временные бытовки. Постройки не имели фундамента, канализации и прочих средств для жизни. В этих теплицах они выращивали лук и тюльпаны.

На данный момент рассматриваются две основные версии произошедшего – пожар возник либо в результате возгорания от обогревательного прибора или плиты, либо причиной послужила электропроводка, которая не выдержала напряжения и загорелась.