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В Подмосковье под колеса иномарки попали дети

Авария произошла на пешеходном переходе

В результате ДТП в подмосковной Истре на больничных койках оказались женщина и двое детей – 7 и 11 лет. Все трое пострадали на пешеходном переходе.

Их сбил автомобиль Volkswagen, передает РИАМО со ссылкой на региональное управление полиции. При каких обстоятельствах произошло ЧП и другие детали аварии уточняются, пишет "Подмосковье сегодня"


Ксения АНДРЕЕВА

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