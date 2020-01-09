Авария произошла на пешеходном переходе

В результате ДТП в подмосковной Истре на больничных койках оказались женщина и двое детей – 7 и 11 лет. Все трое пострадали на пешеходном переходе.

Их сбил автомобиль Volkswagen, передает РИАМО со ссылкой на региональное управление полиции. При каких обстоятельствах произошло ЧП и другие детали аварии уточняются, пишет "Подмосковье сегодня".



