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На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в ходе проведения технических работ прогремел взрыв.
Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, по предварительным данным пострадал один человек.
По информации портала Mash, пожар охватил 1 тыс кв метров территории предприятия. Опасность представляют расположенные в 150 метрах от возгорания горючие цистерны, которые могут стать причиной повторного взрыва.
По словам очевидцев, в жилых домах тряслись окна.
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