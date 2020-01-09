Сообщается об одном пострадавшем

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в ходе проведения технических работ прогремел взрыв.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, по предварительным данным пострадал один человек.

По информации портала Mash, пожар охватил 1 тыс кв метров территории предприятия. Опасность представляют расположенные в 150 метрах от возгорания горючие цистерны, которые могут стать причиной повторного взрыва.

По словам очевидцев, в жилых домах тряслись окна.



