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В Коми взорвался завод по переработке нефти

Сообщается об одном пострадавшем

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в ходе проведения технических работ прогремел взрыв.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, по предварительным данным пострадал один человек.

По информации портала Mash, пожар охватил 1 тыс кв метров территории предприятия. Опасность представляют расположенные в 150 метрах от возгорания горючие цистерны, которые могут стать причиной повторного взрыва.

По словам очевидцев, в жилых домах тряслись окна.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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