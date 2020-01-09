Сейчас НПЗ в Ухте охвачен огнем

Местные жители, напуганные грохотом, рассказали страшные детали случившегося. По их словам, дома сильно тряхнуло.

"Мы с ребёнком смотрели телевизор, был сильный грохот и тряхануло дом. Телевизор, ёлка ходуном ходили. Квартира торцевая. Сильно почувствовали. Родители живут в другой части города, у них тоже сильно шатался дом",

– цитирует очевидцев телеграм-канал LIFE SHOT.

По предварительной информации, пожар вспыхнул после технологического взрыва. По данным "Интерфакса", взрывов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте было два. Как сообщалось ранее, персонал эвакуировали. Пока известно об одном пострадавшем, напоминает "Свободная пресса". К заводу направляется пожарный поезд, пишет РИА Новости.