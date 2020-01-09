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Дома тряслись: очевидцы раскрыли жуткие подробности взрыва на заводе в Коми

Дома тряслись: очевидцы раскрыли жуткие подробности взрыва на заводе в Коми
Кадр youtube.com
Сейчас НПЗ в Ухте охвачен огнем

Местные жители, напуганные грохотом, рассказали страшные детали случившегося. По их словам, дома сильно тряхнуло.

"Мы с ребёнком смотрели телевизор, был сильный грохот и тряхануло дом. Телевизор, ёлка ходуном ходили. Квартира торцевая. Сильно почувствовали. Родители живут в другой части города, у них тоже сильно шатался дом",

цитирует очевидцев телеграм-канал LIFE SHOT.

По предварительной информации, пожар вспыхнул после технологического взрыва. По данным "Интерфакса", взрывов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте было два. Как сообщалось ранее, персонал эвакуировали. Пока известно об одном пострадавшем, напоминает "Свободная пресса". К заводу направляется пожарный поезд, пишет РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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