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Житель Калининграда, малость перегулявший на длинных новогодних каникулах, залез средь бела дня в одном из магазинов города в аквариум.
На этот инцидент обратил внимание FlashNord, обнаружив видеоролик ныряния юноши на странице вКонтакте.
На кадрах видно, как новый "Ипполит" под науськивание друга опускается с головой прямо в одежде в аквариум. При этом возмущенная такими водными процедурами продавщица спрашивает у ныряльщика, что он делает.
"Я – карп", – отвечает российский Ихтиандр.
Пользователи в комментариях разделились на две половины: одни ругают молодого человека, другие считают, что он просто кому-то что-то проспорил.
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