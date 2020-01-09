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Утомленный праздниками калининградец прикинулся карпом в аквариуме

Молодой человек устроил купание в местном супермаркете

Житель Калининграда, малость перегулявший на длинных новогодних каникулах, залез средь бела дня в одном из магазинов города в аквариум.

На этот инцидент обратил внимание FlashNord, обнаружив видеоролик ныряния юноши на странице вКонтакте.

На кадрах видно, как новый "Ипполит" под науськивание друга опускается с головой прямо в одежде в аквариум. При этом возмущенная такими водными процедурами продавщица спрашивает у ныряльщика, что он делает.


"Я – карп", – отвечает российский Ихтиандр.

Пользователи в комментариях разделились на две половины: одни ругают молодого человека, другие считают, что он просто кому-то что-то проспорил.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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