Молодой человек устроил купание в местном супермаркете

Житель Калининграда, малость перегулявший на длинных новогодних каникулах, залез средь бела дня в одном из магазинов города в аквариум.

На этот инцидент обратил внимание FlashNord, обнаружив видеоролик ныряния юноши на странице вКонтакте.

На кадрах видно, как новый "Ипполит" под науськивание друга опускается с головой прямо в одежде в аквариум. При этом возмущенная такими водными процедурами продавщица спрашивает у ныряльщика, что он делает.

"Я – карп", – отвечает российский Ихтиандр.

Пользователи в комментариях разделились на две половины: одни ругают молодого человека, другие считают, что он просто кому-то что-то проспорил.

