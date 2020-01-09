Школьница с любовником жестоко убила свою мать

Трагедия произошла перед Новым годом

В Омске школьница расправилась со своей матерью, которая застала ее в объятьях возлюбленного. Убийство произошло в ночь с 30 на 31 декабря.

Женщина вернулась домой после работы и увидела дома свою несовершеннолетнюю дочь с мужчиной. Начался скандал, она обвиняла молодого человека в совращении подростка.

Тогда студент нанес женщине множество ножевых ранений, а дочь добила ее молотком, – пишет "ФедералПресс".

Пострадавшая дозвонилась до скорой помощи, но спасти ее не удалось – она умерла в больнице.

Против школьницы и ее возлюбленного возбужденно уголовное дело