Школьница с любовником жестоко убила свою мать

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В Омске школьница расправилась со своей матерью, которая застала ее в объятьях возлюбленного. Убийство произошло в ночь с 30 на 31 декабря.
Женщина вернулась домой после работы и увидела дома свою несовершеннолетнюю дочь с мужчиной. Начался скандал, она обвиняла молодого человека в совращении подростка.
Тогда студент нанес женщине множество ножевых ранений, а дочь добила ее молотком, – пишет "ФедералПресс".
Пострадавшая дозвонилась до скорой помощи, но спасти ее не удалось – она умерла в больнице.
Против школьницы и ее возлюбленного возбужденно уголовное дело
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