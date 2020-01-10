Автобус с детьми столкнулся с грузовиком и пятью машинами

Крупное ДТП произошло под Пермью

Автобус, перевозивший 35 детей-спортсменов, попал в аварию. Происшествие случилось на федеральной трассе М7: транспортное средство столкнулось с грузовиком и несколькими легковушками

Пока сообщается о девяти пострадавших, – пишет РИА "Новости". Известно, что авария произошла из-за автомобилей, выехавших на встречные полосы.

"В автобусе находились 37 человек, из которых 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды", – цитирует слова пресс-службу МЧС телеканал 360.