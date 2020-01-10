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В Подмосковье в ДТП ранены три человека

В Домодедово столкнулись две машины

В результате аварии с участием маршрутного такси и грузового автомобиля в Подмосковье ранения получили три человека.

Столкновение машин произошло в Домодедово около 15 часов на 188-м километре трассы А-107, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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