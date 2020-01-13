Машина превратилась в груду металла после аварии

В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов, в ночь на 13 января случилось страшное ДТП. Легковой автомобиль на огромной скорости вылетел на тротуар и врезался в столб с дорожным знаком.

По словам очевидцев, водитель был пьян и чудом остался жив после аварии, сообщает "Известия.78". От сильного удара машина превратилась в груду металла, передает "Пятый канал".

К месту происшествия сразу направилась полиция. Другие обстоятельства случившегося выясняются.