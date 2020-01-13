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В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов, в ночь на 13 января случилось страшное ДТП. Легковой автомобиль на огромной скорости вылетел на тротуар и врезался в столб с дорожным знаком.
По словам очевидцев, водитель был пьян и чудом остался жив после аварии, сообщает "Известия.78". От сильного удара машина превратилась в груду металла, передает "Пятый канал".
К месту происшествия сразу направилась полиция. Другие обстоятельства случившегося выясняются.
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