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Пьяный водитель снес дорожный знак в центре Петербурга

Машина превратилась в груду металла после аварии

В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов, в ночь на 13 января случилось страшное ДТП. Легковой автомобиль на огромной скорости вылетел на тротуар и врезался в столб с дорожным знаком.

По словам очевидцев, водитель был пьян и чудом остался жив после аварии, сообщает "Известия.78". От сильного удара машина превратилась в груду металла, передает "Пятый канал".

 

 

К месту происшествия сразу направилась полиция. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Карина СИРАЗОВА

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