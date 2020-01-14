Пьяный мужчина пробрался в дом к бывшей жене через окно

Жительница Гатчины убила своего бывшего мужа, который пытался изнасиловать ее дочь. О происшествии рассказала сама женщина журналистам.

Россиянка призналась порталу 78.ru, что экс-супруг пришел, когда она укладывала детей спать. По ее словам, сначала он попытался ее соблазнить, но женщина стала его отталкивать. Однако это не понравилось мужчине – он стал душить бывшую жену, что увидела старшая дочь. Девочка попыталась защитить мать от экс-супруга, но тот накинулся на нее и стал рвать одежду, уточняет агентство "ФедералПресс".

После этого от страха женщина и убила мужчину. Как пишут журналисты, полицейские не стали забирать ее в участок.