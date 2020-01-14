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В Татарстане произошло кровавое ДТП

Три человека погибли

На трассе между Арском и Марий Эл произошла страшная авария – две машины столкнулись. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

Об этом сообщает "Интерфакс". Три человека погибли в ДТП, еще трое получили травмы. Их с переломами и ушибами доставили в больницу, передает агентство "ФедералПресс"

Полина ИВАНОВА

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