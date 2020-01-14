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Пьяный россиянин напал с ножом на жителя Астраханской области и жительницу Евпатории в плацкартном вагоне поезда "Таврия", который шел из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом рассказала пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Поезд, как говорится в сообщении, остановили на станции Владиславовка. Пострадавшую девушку с раной ноги отправили в больницу, а молодому человеку медики оказали помощь прямо на месте, пишет издание "СвободнаяПресса".
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