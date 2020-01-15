"Вертушка" во время приземления упала на бок

Вблизи поселка Новосиньково под Дмитровом экстренно сел гражданский вертолет Robinson. В его салоне был только пилот.

По данным издания "Подмосковье сегодня", после жесткого приземления летательный аппарат опрокинулся на бок. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что во время аварии никто не пострадал. Эту же информацию подтвердили и в региональном Минздраве.

