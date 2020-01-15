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Бригада медиков приехала к пенсионеру, которому стало плохо. "Скорую помощь" вызвал его сын, но пациент отказался от осмотра. Тогда врачи попросили расписаться в карте вызова и подтвердить факт отказа от помощи. Об этом рассказали местные журналисты.
Как передает портал gorod342.ru, сын пациента в этот момент начал агрессивно себя вести и избил одного из врачей. На второго фельдшера напала жена пенсионера. Как пишет агентство "ФедералПресс", полиция разбирается в произошедшем.
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